بالفيديو.. بن ناصر يوجه الشكر لأنصار ناديه الجديد أولمبيك مارسيليا

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، أول ردة فعل له، تجاه الاستقبال الكبير الذي حظي به من أنصار ناديه الجديد أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ونشر بن ناصر، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، للاستقبال الحار الذي لقيه من أنصار “لوام”.

كما أرفق الدولي الجزائري، والنجم الأسبق لآسي ميلان، هذا الفيديو، بتعليق قال فيه: “شكرا على الاستقبال أولمبيك مارسيليا”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، رسم انتقاله لنادي أولمبيك مارسيليا، على سبيل الاعارة، قادما من نادي آسي ميلان، مع خيار شراء عقده في نهاية الموسم.