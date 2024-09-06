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الرياضة

بالفيديو.. بن ناصر يوجه الشكر للجماهير الوهرانية

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. بن ناصر يوجه الشكر للجماهير الوهرانية
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حرص الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، على توجيه الشكر لأنصار الخضر في وهران، عقب الفوز المحقق أمام غينيا الإستوائية.

ونشر بن ناصر، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، أظهر فيه الدعم الذي حظي به من طرف الجماهير، لحظة استبداله في المباراة.

وعلق لاعب آسي ميلان الإيطالي، على هذا الفيديو، بتوجيه عبارات الشكر للجماهير الوهرانية، على دعمهم له.

رابط دائم : https://nhar.tv/w8st7
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