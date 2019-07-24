بالفيديو.. “بن ناصر” يوجه رسالة خاصة لسكان “آرل أفينيون” بعد الإستقبال التاريخي !!

وجه النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” رسالة خاصة لسكان مدينة “آرل آفينيون” الفرنسية مسقط رأسه.

وذلك بعد التكريم الذي حظي به أمس الثلاثاء من طرف سكان المنطقة نظير تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019 رفقة الخضر.

ونشر لاعب فريق “ميلان” الجديد فيديو تكريمه من قبل السلطات المحلية لمدينة “آرل آفينيون” على حسابه الرسمي في “التويتر”.

وأرفق “الفيديو” بعبارة:”فخر وشرف كبيرين تلقي ميدالية مدينة آرل آفينيون، مسقط رأسي وأيضًا حيث بدأت كرة القدم. شكرا لجميع الحاضرين أمس في قاعة المدينة”.