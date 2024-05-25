بالفيديو.. بن ناصر يودع مدربه بيولي في ميلان بـ “الدموع”

ودع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، اليوم السبت، مدربه ستيفانو بيولي، في أخر مباراة له على رأس العارضة الفنية لميلان.

وظهر بن ناصر، وهو يذرف الدموع في وداعية بيولي، كما ذرف الدموع في نفس التوقيت خلال وداعية النجمين أوليفيي جيرو وسيمون كيير.

وكانت مباراة ميلان التي جرت اليوم أمام ساليرينيتانا التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف في كل شبكة هي الأخيرة بالنسبة لبيولي الذي قضى خمس مواسم كاملة، بين حلوها و مرها.