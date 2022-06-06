بالفيديو.. بن واحي:”سأكون أسعد شخص إذا بقيت في سوسطارة الموسم القادم”

كشف المُدرب المغربي لفريق اتحاد العاصمة، جميل بن واحي، عن رغبته في البقاء مع سوسطارة الموسم المُقبل.

حيث قال، بن واحي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم:”قلتها سابقا، أقوم بعملي حاليا وكأنني سأبقى مدى الحياة في فريق اتحاد العاصمة”.

كما أضاف:”أنا أشعر حقا بالانتماء لهذا النادي، وسأكون الرجل الأسعد في حال بقائي هنا الموسم المُقبل”.

“أريد مواصلة العمل الموسم المُقبل من أجل تأكيد النتائج المُحققة نهاية الموسم الحالي وأنها لم تتحقق بضربة حظ فقط”.

“الأمور ليست بيدي ولو كان الأمر بيدي لأمضيت غدا على عقد لموسم جديد مع سوسطارة”.

قبل أن يختم:”لم أتحدث مع المسؤولين بعد لأننا نُركز حاليا على الهدف الرياضي وفي نهاية الموسم ستتضح الأمور”.