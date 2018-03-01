بالفيديو.. بن يطو “القائد” يُسجل هدف رائع ويقود الشباب لقهر الإتحاد

قاد المُهاجم الجزائري “محمد بن يطو” فريقه “الشباب” للفوز على إتحاد جدة بثلاثية دون رد أمسية اليوم الخميس.

في الجولة 23 من الدوري السعودي للمُحترفين، وعرف اللقاء تألق إبن مدينة المحمدية بتمريرة حاسمة وهدف رائع.

حيث منح تمريرة الهدف الأول لزميله “أوبيلا” في الدقيقة 13 قبل أن يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36 برأسية رائعة.

وحمل لاعب وفاق سطيف السابق شارة القيادة لأول مرة مع عميد الأندية السعودية ما يؤكد المكانة التي أصبح يحتلها.

هذا في حين غاب اللاعب الجزائري الأخر في صفوف الشباب جمال بلعمري بداعي الإصابة.