بالفيديو.. بن يطو بلفوضيل وتاهرات يُسجلون في الدوري القطري

تألق أمسية اليوم الثلاثاء ثلاثي المنتخب الوطني الجزائري، إسحاق بلفوضيل، محمد بن يطو، ومهدي تاهرات، في منافسة دوري نجوم قطر.

حيث قاد، بن يطو، فريقه الوكرة لتعزيز مركزه الثالث في الترتيب بالفوز أمام الضيف السيلية بخماسية دون رد.

ووقع ابن مدينة المحمدية الهدف الثالث في اللقاء عند حلول الدقيقة الـ64 بطريقة جميلة.

هذا بينما وقع، المُدافع المحوري، مهدي تاهرات، والمُهاجم إسحاق بلفوضيل، ثنائية فريقهم الغرافة في اللقاء الجاري حاليا أمام الضيف الريان.

وسُجلت ثنائية تاهرات وبلفوضيل في الدقيقتين الـ12 والـ52 في المواجهة التي تُشير نتيجتها الحالية لتفوق الغرافة بهدفين لهدف وحيد.