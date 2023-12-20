بالفيديو.. بن يطو هدافا رفقة الوكرة القطري

واصل الدولي الجزائري، محمد بن يطو، تألقه في الملاعب القطرية بألوان ناديه الوكرة.

وبعد تسجيله “دوبلي” خلال الجولة الـ 11 في مرمى الأهلي. عاد بن يطو، اليوم الأربعاء، لمعانقة الشباك بمناسبة لقاء الجولة الـ 12، الذي يتقدم فيه الوكرة بنتيجة 3-2 أمام معيذر.

وانتهى الشوط الأول بين الوكرة والمضيف معيذر، على وقع التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما، قبل أن ينجح بن يطو، في منح الأسبقية لناديه بهدف في الدقيقة الـ 63.

وبذلك، عزز مهاجم وفاق سطيف السابق، رصيده من الأهداف هذا الموسم، بوصوله إلى الهدف التاسع في المركز الثالث لقائمة هدافي قطر، على بعد 4 أهداف من زميله في الخضر ونجم الغرافة ياسين براهيمي. و3 عن القطري أكرم عفيف صاحب الوصافة.