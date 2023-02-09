بالفيديو.. بن يطو هدافا ويقصى من منافسة كأس قطر
بقلم عزيز طالبي
عزّز الجزائري محمد بن يطو رصيده التهديفي مع فريقه الوكرة في مباراة اليوم التي جمعته و رفقائه بنادي الدحيل.
و كان بن يطو وراء الهدف الوحيد لفريقه، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بثنائية مقابل واحد، و إقصائه من كأس قطر.
كما فشل في مواجهة مواطنه الدولي الجزائري الناشط في نادي السد بغداد بونجاح.
هدف | الوكرة يتقدم 1-0 على الدحيل عن طريق محمد بن يطو في الدقيقة 15
نصف نهائي #كأس_قطر2023
#الدحيل_الوكرة
#قنوات_الكاس pic.twitter.com/zEeABTEzKU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 9, 2023
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