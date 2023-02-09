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الرياضة

بالفيديو.. بن يطو هدافا ويقصى من منافسة كأس قطر

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بن يطو هدافا ويقصى من منافسة كأس قطر
بن يطو
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عزّز الجزائري محمد بن يطو رصيده التهديفي مع فريقه الوكرة في مباراة اليوم التي جمعته و رفقائه بنادي الدحيل.

و كان بن يطو وراء الهدف الوحيد لفريقه، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بثنائية مقابل واحد، و إقصائه من كأس قطر.

كما فشل في مواجهة مواطنه الدولي الجزائري الناشط في نادي السد بغداد بونجاح.

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