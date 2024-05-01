بالفيديو..بن يطو هدافا ويقود الوكرة لنهائي كأس قطر 

قاد الدولي الجزائري محمد بن يطو فريقه الوكرة للتأهل إلى نهائي كأس قطر على حساب نادي السد بعد الفوز أمامه عن طريق ركلات الترجيح.

وسجل محمد بن يطو الهدف الثاني في سلسلة ركلات الترجيح، ليضع لمسته الجزائرية الخالصة في المباراة المثيرة التي غاب عنها الدولي الجزائري الأخر في نادي السد بغداد بونجاح.

ولم يشارك بغداد بونجاح في أي دقيقة، الأمر الذي يؤكد قرب مغادرته من نادي السد صوب البطولة السعودية.