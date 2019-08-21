بالفيديو.. بن يطو هداف ويخسر بالأربعة في إفتتاح الدوري القطري

تعرض فريق الوكرة لخسارة كبيرة أمام مضيفه نادي السد وذلك في إفتتاح الجولة الأولى من دوري نجوم قطر.

وتلقى الوكرة رباعية كاملة مقابل هدف كان من تسجيل الجزائري محمد بن يطو الذي أدى مقابلة في المستوى رغم الخسارة الثقيلة

وبهذه النتيجة يكون السد قد حقق بداية مثالية في الدوري من أجل الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الفارط .

تجدر الإشارة أن بغداد بونجاح لم يلعب المباراة رفقة ناديه السد بسبب العقوبة المسلطة عليه .