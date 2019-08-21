عاجل

بالفيديو.. بن يطو هداف ويخسر بالأربعة في إفتتاح الدوري القطري

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. بن يطو هداف ويخسر بالأربعة في إفتتاح الدوري القطري
بقلم حكيم شق الطين

تعرض فريق الوكرة لخسارة كبيرة أمام مضيفه نادي السد وذلك في إفتتاح الجولة الأولى من دوري نجوم قطر.

وتلقى الوكرة رباعية كاملة مقابل هدف كان من تسجيل الجزائري محمد بن يطو الذي أدى مقابلة في المستوى رغم الخسارة الثقيلة
وبهذه النتيجة يكون السد قد حقق بداية مثالية في الدوري من أجل الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الفارط .
تجدر الإشارة أن بغداد بونجاح لم يلعب المباراة رفقة ناديه السد بسبب العقوبة المسلطة عليه .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691218

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com