بالفيديو.. بن يطو يبصم على ثنائية أمام الريان

تمكن المهاجم الدولي الجزائري محمد بن يطو، من العودة للتسجيل بعد صيام في آخر مواجهتين في دوري نجوم إكسبو القطري.

وشارك مهاجم المنتخب الوطني بن يطو، أمس الجمعة، في طيلة أطوار مواجهة فريقه الوكرة أمام الريان برسم الجولة الخامسة من البطولة القطرية.

وتمكن بن يطو من تسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 45+ والهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، كما نال اللاعب جائزة رجل اللقاء بعد أن نال التنقيط الأعلى في المواجهة بعلامة 8.8.

وإرتقى بن يطو للمركز الخامس في ترتيب أحسن هدافي البطولة القطرية برصيد 4 أهداف.

يجدر الإشارة، رفع المهاجم محمد بن يطو رصيده للهدف الرابع هذا الموسم من أصل 5 مواجهات في البطولة ومباراة في الكأس ومباراة وحيدة في رابطة أبطال آسيا، أي بمعدل تهديفي بهدف كل 97 دقيقة.