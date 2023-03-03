بالفيديو.. بن يطو يتألق بتسجيل ثنائية في البطولة القطرية

تمكن الدولي الجزائري محمد بن يطو من تسجيل ثنائية لصالح فريق الوكرة في شباك فريق المرخية.

كما وصل محمد بن يطو إلى هدفه السادس في البطولة القطرية. وانتهت المباراة المثيرة بالفوز برباعية مقابل صفر، كان منها نصيب كبير للمهاجم بن يطو المرشّح بقوة لنيل هداف لقب البطولة.

ولم يحقق بن يطو و رفقائه أي فوز خلال 6 مباريات كاملة رغم البداية الجيّدة.

كما رفع النادي القطري بهذا الفوز رصيده إلى 23 نقطة كاملة وضعته في المركز الرابع.

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