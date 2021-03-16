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بالفيديو.. بن يطو يتألق بهدف وتمريرة حاسمة مع الوكرة

الرياضة
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بالفيديو.. بن يطو يتألق بهدف وتمريرة حاسمة مع الوكرة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تألق أمسية اليوم الثلاثاء اللاعب الجزائري محمد بن يطو مع فريقه الوكرة باصما على هدفه السادس هذا الموسم في دوري نجوم قطر.

بن يطو افتتح التهديف للوكرة ضد الضيف الغرافة في الدقيقة ال46 بعد أن وجد نفسه وجه لوجه مع شباك شاغرة.

إبن مدينة المحمدية بالغرب الجزائري عاد وقدم التمريرة الحاسمة الذي جاء منها الهدف الثاني في الدقيقة ال62.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=972392

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