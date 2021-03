بالفيديو.. بن يطو يتألق بهدف وتمريرة حاسمة مع الوكرة

بن يطو افتتح التهديف للوكرة ضد الضيف الغرافة في الدقيقة ال46 بعد أن وجد نفسه وجه لوجه مع شباك شاغرة.

إبن مدينة المحمدية بالغرب الجزائري عاد وقدم التمريرة الحاسمة الذي جاء منها الهدف الثاني في الدقيقة ال62.

🇩🇿🎯 Assist Mohamed Benyettou! The Algerian striker adds an assist to his tally after getting a goal 10 minutes earlier #TeamDZ pic.twitter.com/Jv0cmDDqmM

GOAL! Mohammed Benyettou!

The Algerian gives Al Wakrah the lead right after the restart, following a goalless first half#QNBStarsLeaguepic.twitter.com/tSyZ2Q0bht

— Qatar Football Live (@QFootLive) March 16, 2021