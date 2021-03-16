بالفيديو.. بن يطو يتألق بهدف وتمريرة حاسمة مع الوكرة

تألق أمسية اليوم الثلاثاء اللاعب الجزائري محمد بن يطو مع فريقه الوكرة باصما على هدفه السادس هذا الموسم في دوري نجوم قطر.

بن يطو افتتح التهديف للوكرة ضد الضيف الغرافة في الدقيقة ال46 بعد أن وجد نفسه وجه لوجه مع شباك شاغرة.

إبن مدينة المحمدية بالغرب الجزائري عاد وقدم التمريرة الحاسمة الذي جاء منها الهدف الثاني في الدقيقة ال62.

🇩🇿🎯 Assist Mohamed Benyettou! The Algerian striker adds an assist to his tally after getting a goal 10 minutes earlier #TeamDZ pic.twitter.com/Jv0cmDDqmM — DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) March 16, 2021