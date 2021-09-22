بالفيديو.. بن يطو يسجل ثالث أهدافه مع الوكرة هذا الموسم

سجل اللاعب الدولي الجزائري محمد بن يطو ثالث أهدافه بقميص نادي الوكرة في الموسم الكروي الجديد 2021-2022، وذلك في مباراة اليوم التي جمعت فريقه بنادي الخور في إطار الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر.

وسجل اللاعب السابق لفريق وفاق سطيف الهدف الأول لنادي الوكرة في الدقيقة الـ25 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله القطري محمد عماد عياش.

للتذكير فإن نادي الوكرة فاز بنتيجة 2-1 امام نادي الخور ليحتل المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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