بالفيديو..بن يطو يسجل ثنائية رائعة للوكرة

حقق نادي الوكرة اليوم السبت، فوزا صعبا أمام ضيفه الشحانية ضمن الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر .

ويدين نادي الوكرة بهذا الفوز لمهاجمه الجزائري محمد بن يطو الذي تألق في المباراة وسجل هدفين رائعين .

وجاء هدفي الفريق في الشوط الثاني في الدقيقتين 63 و79 على التوالي، ليرتفع رصيد النادي الأزرق لست نقاط في الصف الخامس .