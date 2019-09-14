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بالفيديو..بن يطو يسجل ثنائية رائعة للوكرة

الرياضة
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بالفيديو..بن يطو يسجل ثنائية رائعة للوكرة
بقلم حكيم شق الطين

حقق نادي الوكرة اليوم السبت، فوزا صعبا أمام ضيفه الشحانية ضمن الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر .

ويدين نادي الوكرة بهذا الفوز لمهاجمه الجزائري محمد بن يطو الذي تألق في المباراة وسجل هدفين رائعين .
وجاء هدفي الفريق في الشوط الثاني في الدقيقتين 63 و79 على التوالي، ليرتفع رصيد النادي الأزرق لست نقاط في الصف الخامس .


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