بالفيديو..بن يطو يسجل ثنائية رائعة للوكرة

حقق نادي الوكرة اليوم السبت، فوزا صعبا أمام ضيفه الشحانية ضمن الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر .
ويدين نادي الوكرة بهذا الفوز لمهاجمه الجزائري محمد بن يطو الذي تألق في المباراة وسجل هدفين رائعين .
وجاء هدفي الفريق في الشوط الثاني في الدقيقتين 63 و79 على التوالي، ليرتفع رصيد النادي الأزرق لست نقاط في الصف الخامس .
🎥 | فيديو : هدف #الوكرة يتقدم 1 – 0 #الشحانية عبر بن يطو د63 … #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/GYLNIK52vG
— نادي الوكرة الرياضي (@alwakrah_sc) September 14, 2019
🎥 | فيديو : هدف #الوكرة يتقدم 2 – 0 #الشحانية عبر بن يطو د79 … #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/qRbKqHkHz3
— نادي الوكرة الرياضي (@alwakrah_sc) September 14, 2019
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