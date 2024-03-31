بالفيديو.. بن يطو يسجل ثنائية ويهدي فوز جديد لناديه الوكرة

قاد المهاجم الجزائري محمد بن يطو، نادي الوكرة، أمس السبت، لتحقيق فوز عريض وثمين، على حساب نادي قطر.

وشارك بن يطو أساسيا كعادته ضمن تشكيبلة نماديه الوكرة، في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي قطر، لحساب الدوري القطري.

كما برز المهاجم الجزائري بقوة في هذا اللقاء، من خلال تسجيله هدفين، بالإضافة لتقديمه تمريرة حاسمة.

وانتهت هذه المباراة بفوز محمد بن يطو، وناديه الوكرة، بنتيجة خمسة أهداف كاملة مقابل هدف واحد، على حساب نادي قطر.