بالفيديو.. “بن يطو” يقود الشباب للفوز بهدفين عالميين

قاد المُهاجم الجزائري “محمد بن يطو” فريقه “الشباب السعودي” لتحقيق فوز ثمين على ضيفه “الإتفاق” بثلاثية لهدف أمسية اليوم الأحد.

في الأسبوع 17 من الدوري السعودي للمحترفين، وقلب لاعبُ “وفاق سطيف” السابق تأخر فريقه بهدف لفوز بثلاثية كاملة.

بفضل هدفين وقعهما في الدقيقتين 56 و85 على التوالي، حيث عدل بمخالفة مُميزة سكنت الزاوية البعيدة لحارس الضيوف.

قبل أن يُضيف الثاني برأسية رائعة منحت التقدم لناديه في اللقاء الذي شارك فيه أساسيا رفقة مواطنه “جمال بلعمري”.

وقدم هذا الأخير أيضا أداء في المستوى طيلة أطوار اللقاء مُساهما في فوز ناديه.