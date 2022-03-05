بالفيديو.. بن يطو يوجه رسالة واضحة لبلماضي

واصل الدولي الجزائري محمد بن يطو، عروضه القوية رفقة ناديه الوكرة، خلال المواجهة التي تجمعهم بنادي الريان

وشارك بن يطو، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الوكرة، في مواجهة الريان، ضمن ربع نهائي كأس الأمير.

كما برز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول، بتسجيله الهدف الثاني لصالح الوكرة.

وبهذا يؤكد محمد بن يطو، من جديد، وفي رسالة واضحة للناخب الوطني جمال بلماضي، جاهزيته لحل مشكل العقم الهجومي للخضر.