بالفيديو.. بن يطو يوقع أول أهدافه في الموسم الجديد

سجل المهاجم الجزائري محمد بن يطو، اليوم الأربعاء، أول أهدافه في الموسم الجديد للدوري القطري، في المواجهة التي جمعت ناديه الوكرة، بالسد.

ودخل محمد بن يطو، أساسيا في هذه المواجهة، أين تمكن من تعديل النتيجة لصالح ناديه الوكرة، في الدقيقة الـ26 من المباراة.

وغاب عن هذه المباراة الدولي الجزائري الآخر، بغداد بونجاح، من جانب نادي السد، بسبب عقوبة الإيقاف.

يذكر أن المباراة التي جمعت نادي الوكرة، بنظيره السد، تدخل ضمن الجولة الأولى للدوري القطري، في موسمه الجديد.