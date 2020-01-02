بالفيديو.. بن يطو يوقع هدفا جديدا ويفوز على بونجاح

ساهم المهاجم الجزائري محمد بن يطو، في الفوز الذي حققه فريقه الوكرة، اليوم الخميس، على حساب مواطنه بغداد بونجاح، وناديه السد، ضمن الدوري القطري.

وشارك محمد بن يطو أساسيا في هذه المباراة كعادته، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل في هذه المباراة في الدقيقة الـ8، مانحا التفوق لفريقه.

ومن جهة أخرى دخل بغداد بونجاح، أساسيا هو الآخر في هذه المباراة، إلا أنه عجز عن التهديف في هذه المباراة.

وتمكن محمد بن يطو، ورفاقه، من حسم هذه المباراة لصالحهم، بنتيجة 2-1، على حساب مواطنه بغداد بونجاح، وناديه السد.