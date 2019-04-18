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بالفيديو.. بن يطو يوقع هدفه العاشر هذا الموسم في مرمى الوصل

الرياضة
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بالفيديو.. بن يطو يوقع هدفه العاشر هذا الموسم في مرمى الوصل
بقلم كريم.تيغرمت

وقع المهاجم الجزائري محمد بن يطو، هدفه العاشر لهذا الموسم، خلال المباراة التي جمعت فريقه الفجيرة، أمام الوصل الإماراتي.

وشارك محمد بن يطو، أساسيا في هذه المباراة، أين تألق في الدقيقة الـ89، بتوقيعه الهدف الثاني للفجيرة، مقلصا الفارق لـ3-2.

وفي الوقت البدل الضائع من هذه المواجهة، تمكن زملاء المهاجم الجزائري، من تعديل النتيجة، في الدقيقة الـ39، عن طريق المسماري.

يذكر أن محمد بن يطو (29عاما)، شارك هذا الموسم في 19 مباراة رفقة ناديه الفجيرة، سجل خلالها 10 أهداف.


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