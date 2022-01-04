بالفيديو.. بن يطو يُسجل هدفا جميلا في الدوري القطري

وقع أمسية اليوم الثلاثاء اللاعب الجزائري، محمد بن يطو، هدفا جميلا في دوري نجوم قطر.

ابن مدينة المحمدية الذي يحمل ألوان فريق الوكرة سجل هدفه الرابع هذا الموسم في الدوري وال11 في كل المسابقات.

وجاء هدف بن يطو في الدقيقة ال9 من المواجهة التي جمعت الوكرة بالمُضيف العربي.