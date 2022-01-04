بالفيديو.. بن يطو يُسجل هدفا جميلا في الدوري القطري
بقلم حواز عبد النور
وقع أمسية اليوم الثلاثاء اللاعب الجزائري، محمد بن يطو، هدفا جميلا في دوري نجوم قطر.
ابن مدينة المحمدية الذي يحمل ألوان فريق الوكرة سجل هدفه الرابع هذا الموسم في الدوري وال11 في كل المسابقات.
وجاء هدف بن يطو في الدقيقة ال9 من المواجهة التي جمعت الوكرة بالمُضيف العربي.
🇩🇿⚽️ Goaaal Mohamed Benyettou ! His 4th goal of the QSL season and his 11th in all competitions this campaign @MohamedBenyett8 🔥 #TeamDZ pic.twitter.com/vaHnGk96EE
— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) January 4, 2022
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