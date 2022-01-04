إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. بن يطو يُسجل هدفا جميلا في الدوري القطري

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. بن يطو يُسجل هدفا جميلا في الدوري القطري
بن يطو يتألق
  • 19
  • 0

وقع أمسية اليوم الثلاثاء اللاعب الجزائري، محمد بن يطو، هدفا جميلا في دوري نجوم قطر.

ابن مدينة المحمدية الذي يحمل ألوان فريق الوكرة سجل هدفه الرابع هذا الموسم في الدوري وال11 في كل المسابقات.

وجاء هدف بن يطو في الدقيقة ال9 من المواجهة التي جمعت الوكرة بالمُضيف العربي.

رابط دائم : https://nhar.tv/ku5jB
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر