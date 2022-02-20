بالفيديو.. بن يطو يُسجل هدفا رائعا ويضغط على بلماضي !
بقلم عبد النور حواز
سجل أمسية اليوم الأحد اللاعب الجزائري، محمد بن يطو، هدفا رائعا في دوري نجوم قطر.
حيث كان ابن مدينة المحمدية وراء هدف التعادل لفريقه الوكرة أمام الغرافة في لقاء الجولة 19.
هدف بن يطو جاء في الدقيقة ال23 بطريقة غاية في الروعة ليضغط أكثر على الناخب الوطني جمال بلماضي.
كما لم يكتفي بن يطو بذلك فقط بل قدم تمريرة حاسمة في الهدف الثاني للوكرة الذي جاء في الدقيقة 60.
فيديو : هدف #الوكرة يتعادل 1 – 1 مع #الغرافة عبر بن يطو في د23 … #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/MNtSqY0Iwy
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 20, 2022
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