بالفيديو.. بن يطو يُسجل هدفا رائعا ويضغط على بلماضي !

سجل أمسية اليوم الأحد اللاعب الجزائري، محمد بن يطو، هدفا رائعا في دوري نجوم قطر.

حيث كان ابن مدينة المحمدية وراء هدف التعادل لفريقه الوكرة أمام الغرافة في لقاء الجولة 19.

هدف بن يطو جاء في الدقيقة ال23 بطريقة غاية في الروعة ليضغط أكثر على الناخب الوطني جمال بلماضي.

كما لم يكتفي بن يطو بذلك فقط بل قدم تمريرة حاسمة في الهدف الثاني للوكرة الذي جاء في الدقيقة 60.