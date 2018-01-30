بالفيديو.. بن يطو يُسجل ويحتفل على طريقة ميسي وكريستيانو

إنقاد المُهاجم “محمد بن يطو” رفقة فريقه الشباب السعودي للهزيمة في قمة الأسبوع 19 من الدوري السعودي للمُحترفين ضد الأهلي.

وذلك أمسية اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي إحتضنه ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية وإنتهى بفوز مُثير للأهلي بثلاثية لهدفين.

وسجل الجزائري هدف التقدم لناديه في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة العمليات لينزع القميص ويرفعه على طريقة ميسي وكريستيانو.

وكان أيضا بن يطو وراء الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 14 عندما مرر كرة على طبق لزميله هتان باهبري.

وشارك الجزائري الأخر في صفوف الشباب جمال بلعمري أساسيا وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 10.