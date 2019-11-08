بالفيديو.. “بن يطو” يُسجل ويضغط على بونجاح

قاد المهاجم الجزائري “محمد بن يطو” فريقه الوكرة للفوز على الأهلي بهدفين لهدف أمسية اليوم الجمعة.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة 10 من دوري نجوم قطر عرف تسجيل “بن يطو” لهدفه السابع هذا الموسم.

وجاء هدف ابن مدينة المحمدية في الدقيقة 88 مانحا بذلك فوزا في غاية الأهمية للوكرة.

وبهذا الهدف اقترب مهاجم وفاق سطيف السابق من مواطنه بغداد بونجاح الذي يحتل صدارة الهدافين ب9 أهداف.