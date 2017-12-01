بالفيديو.. بن يطو يُهين الحضري بهدف عالمي

وقّع الجزائري بن يطو، مُهاجم الشباب السعودي هدفه الأول هذا الموسم مع فريقه بطريقة رائعة في شباك الحارس المصري الحضري.

وافتتح بن يطو باب التهديف لفريقه في الدقيقة 17 بعد أن رفع الكرة فوق رأس الحضري حارس نادي التعاون السعودي.

وواصل لاعب الوفاق السطايفي السابق تألقه في اللقاء، عندما منح تمريرة الهدف الثاني لزميله باهبير في الدقيقة 32.

ومن جهة أخرى، غاب مُدافع الشباب جمال بلعمري عن المباراة بداعي العقوبة المُسلطة عليه بسبب تراكم البطاقات.

وحسم الشباب المباراة التي جرت أمسية الخميس لحساب الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين بثنائية لهدف وحيد.