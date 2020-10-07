بالفيديو.. بن يطو يُواصل التألق ويُوجّه رسالة لـ “بلماضي”

يواصل النجم الجزائري “محمد بن يطو”، التألق مع فريقه الوكرة بعد أن تمكن من تسجيل هدف عالمي في مباراة الكأس.

وتداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي هدف “بن يطو” العالمي، أين راوغ مدافعي الخور على مرتين قبل أن يسجل الهدف.

هذا ويبصم “بن يطو” على أداء كبير منذ الموسم الماضي مع الفريق القطري ويأمل أن يكون حاضرا مع الخضر في قادم المواعيد.