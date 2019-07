بالفيديو.. بهدف مُذهل محرز يُضيف الثاني للخضر

وجاء هدف نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الدقيقة ال57 بطريقة غاية في الروعة.

ويُعتبر هذا الهدف الثاني لقائد الخضر خلال منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية بمصر.

GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL RIYAD MAHREEEEEEEEEEEEZ ! For his 50th appearance for #LesVerts, Mahrez scores his 12th goal for Algeria to make it 2-0, Ismael Bennacer with the great assist #AFCON2019 #LesVerts pic.twitter.com/f54tl8yfHK

