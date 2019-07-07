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بالفيديو.. بهدف مُذهل محرز يُضيف الثاني للخضر

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بالفيديو.. بهدف مُذهل محرز يُضيف الثاني للخضر محرز
بقلم عبد النور حواز

وقع النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” الهدف الثاني للخضر في مواجهة “غينيا” سهرة اليوم الأحد.

وجاء هدف نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الدقيقة ال57 بطريقة غاية في الروعة.

ويُعتبر هذا الهدف الثاني لقائد الخضر خلال منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية بمصر.


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