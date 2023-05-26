بالفيديو.. بهذه الحيلة تفادى بن شيخة التصريح للصحافة التنزانية

رفض مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، الإدلاء بأي تصريحات للصحافة التنزانية، عند وصوله إلى أديسا أبابا.

وحاولت الصحافة التنزانية أخذ تصريحات بن شيخة، خلال وصوله رفقة بعثة الاتحاد إلى مطار تنزانيا، لكنه تحجج بكونه ليس مدرب الفريق.

كما قام مدرب اتحاد العاصمة، بتوجيه الصحافة التنزاينة إلى مساعده فريد زميتي، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو مدرب الاتحاد.

يذكر أن عبد الحق بن شيخة، سينشط ندوة صحفية، عشية مباراة فريقه أمام يانغ أفريكانز، المقررة الأحد المقبل، برسم ذهاب نهائي كأس الكاف.