بالفيديو: بهذه الكيفية يتم الإستفادة من منحة التقاعد

نشر الصندوق الوطني للتقاعد عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك فيديو توضيحي لكيفية الإستفادة من منحة أومعاش التقاعد للعمال أجراء.

وأوضح الفيديو الذي نشره الصندوق الشروط التي يجب أن يستوفيها العامل الأجير للإستفادة من منحة أومعاش تقاعد.

وكشف الفيديو الشروط الثلاث التي يجب أن تستوفى في العامل الأجير حتى يمكنه من الإستفادة من منحة التقاعد وهي:

الشرط الاول الإنساب للضمان الإجتماعي

يجب على العامل ان يكون مصرح به لدى كناص cnas وأن يقوم رب العمل بدفع الإشتراكات بصفة منتظمة طيلة سنوات العمل.

الشرط الثاني الإستفادة من منحة التقاعد

يمكن للعامل الإستفادة من منحة التقاعد إذا بلغ سن الـ 60 وأن يكون قد خدم على الاقل 15 سنة خاضعة لإشتركات الضمان الإجتماعي. بينما فيما يخص فئة النساء فإمكانهم طلب التقاعد في سن 55 سنة. ويسمح القانون للمرأة العاملة تخفيض سن التقاعد بسنة واحدة عن طفل ربته خلال فترة 9 سنوات في حدود 3 أطفال. أي يمكن للمرأة الإستفادة من التقاعد بداية من سن 52 سنة يناءً على طلبها.

أما عن الشرط الثالث مدة العمل

ويتعلق بمدة العمل في حال كان للعامل الاجير لديه 5 سنوات من العمل عللى الاقل من حق 15 سنة. وعند بلوغه 60 سنة القانون يسمح له بالإستفادة من منحة تقدر بـ 15 ألف دينار.

وللمزيد من المعلوات أوالتوضيحات وضع الصندوق الرابط تحت تصرف المواطنين:

https://t.me/cnralgerie