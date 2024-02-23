بالفيديو.. بوتين يحلق على متن قاذفة نووية أسرع من الصوت

نقل التلفزيون الحكومي عن الكرملين القول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحلق على متن قاذفة قنابل استراتيجية فوق صوتية محدثة من طراز “تو-160إم”.

وتُعد القاذفة العملاقة ذات الجناحين المتأرجحين نسخة محدثة بشكل كبير من قاذفة القنابل، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية. وكان الاتحاد السوفيتي يعتزم استخدامها في حال اندلاع حرب نووية مع الغرب لنقل الأسلحة النووية لمسافات طويلة.

وكان بوتين وصل إلى مصنع “غوربونوف” للطائرات في مدينة قازان لتنفيذ تحليق على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة. “تو-160 إم”، التي يطلق عليها أيضا اسم “البجعة البيضاء”.

https://twitter.com/i/status/1760651946132656317