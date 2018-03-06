بالفيديو.. بوتين يداعب الكرة مع رئيس “الفيفا” !!

نشر الموقع الرسمي الإتحاد الدولي لكرة القدم، مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يداعب الكرة احتفالا باقتراب المونديال.

وأظهر الفيديو الرئيس الروسي يداعب الكرة، رفقة رئيس “الفيفا” السويسري جياني إنفانتينو، في مكتب الرئيس بوتين.

واحتفلت “الفيفا” أمس الإثنين، بمناسبة بقاء 100 يوم فقط، عن انطلاق مونديال روسيا 2018، بنشر فيديو على مختلف حساباتها الرسمية.

كما ظهر في ذات الفيديو، عدة أساطير ونجوم للكرة المستديرة عبر العالم، ممثلين للمنتخبات المشاركة في المونديال.

على غرار المصري ميدو، والبرازيلي رونالدو، والإنجليزي روني، والنيجيري أوكوشا.