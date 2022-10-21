بالفيديو.. بوتين ينبطح أرضا أمام جنوده ويستعرض مهارته في الرمي “القناص”

استعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، مهاراته في إطلاق النار عبر بندقية القنص “دراغونوف”.

ويأتي هذا خلال زيارة بوتين لمعسكر الجيش الذي يحتضن عددا من المجندين الذين جرى استدعاؤهم في التعبئة العسكرية الجزئية أخيرا. على خلفية حرب أوكرانيا.

وتفقد بوتين منصة لاطلاق النار، وشارك في عملية الرماية. حيث انبطح أرضا أسفل شبكة تمويه عسكرية، وأمسك بالسلاح الرشاش وأطلق منه النار.

ورافق بوتين خلال الزيارة، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وعدد من كبار الضباط العسكريين.

وأطلق بوتين، الذي كان يرتدي واقيات الأذن ونظارات الأمان، عدة طلقات من بندقية قنص روسية من طراز SVD.

كما تم تصويره وهو يتحدث إلى الضباط ويصافحهم ويتمنى لهم “حظاً سعيداً”.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن القائد العام “راقب التدريبات العملية”. بما في ذلك التدريبات على مكافحة الحرائق والتدريب الهندسي والطبي.

وقالت وكالات الأنباء: “إن وزير الدفاع سيرجي شويغو، بجانب بوتين خلال الزيارة. أطلعه على آخر المستجدات بشأن تدريب أولئك الذين تم استدعاؤهم في مسودة التعبئة”.

واستمع بوتين إلى تقرير وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو حول اجتياز الدورة التدريبية. مختلف التخصصات العسكرية، بالإضافة إلى التنسيق القتالي داخل الوحدات.