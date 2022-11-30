بالفيديو.. بوخزاني:”موبيليس ستبدأ رسميا قريبا اجراءات شراء أسهم الشبيبة”

أكد الرئيس المُدير العام لمؤسسة موبيليس، شوقي بوخزاني، أن اجراءات شراء أسهم شبيبة القبائل ستنطلق قريبا.

بوخزاني قال في حوار مع الصفحة الرسمية للكناري اليوم الأربعاء:”موبيليس تتواجد منذ السنة الماضية كممول لشبيبة القبائل”.

كما أضاف:”الآن نحن نملك الإرادة الواضحة من أجل شراء أسهم شبيبة القبائل بعد موافقة النادي الهاوي على بيعها لموبيليس”.

“سنباشر رسميا الاجراءات الرسمية لشراء الأسهم بطريقة قانونية وفق احترام تام لقوانين الجمهورية الجزائرية لانهاء الأمر”.

قبل أن يختم:”موبيليس تُريد وضع مشروع استثمار طموح في فريق شبيبة القبائل”.