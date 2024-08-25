بالفيديو .. بوداوي ممررا حاسما ويقود نيس لتعادل مثير

قاد الدولي الجزائري، هشام بوداوي، اليوم الأحد، فريقه نيس لتعادل مثير أمام نادي تولوز، بنتيجة هدف مقابل هدف، ضمن الليغ1.

وشارك هشام بوداوي أساسيا في المباراة، في حين حضر الثنائي الجزائري الآخر بلال براهيمي وبدر الدين بوعناني في قائمة البدلاء.

ونال خريج أكاديمية بارادو إشادة كبيرة من قبل الفرنسيين، أبرزهم الموقع الرسمي للرابطة الفرنسية التي قالت في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس” عقب المباراة: “رد بالك من تمريراته.. هشام بوداوي يصنع هدف نيس الأول”.

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