بالفيديو.. بوداوي ممررا حاسما.. يفوز ويصل لمباراته الـ 100 مع نيس

فاز الدولي الجزائري هشام بوداوي رفقة ناديه نيس الفرنسي بهدفين مقابل صفر أمام نادي رين الذي ينشط له مواطنه أمين غويري.

وساهم هشام بوداوي في الفوز الكبير بتمريرة حاسمة في الهدف الأول الذي سجله زميله في نادي نيس جيريمي بوغا قبل أن يضيف الثاني الحارس ستيف مانداندا في مرماه .

كما عرفت المباراة مشاركة مهاجم الخضر بدر الين بوعناني بشكل احتياطي وقدم ما علي طيلة الفترة التي لعبها.

ووصل بوداوي إلى مباراته الـ 100 مع فريقه الذي تنقل اليه من الدوري الجزائري و عانى كثيرا في بداياته الأولى قبل أن يحظى بمكانة أساسية.

ونال خريج أكاديمية بارادو إشادة الإعلام الفرنسية وخاصة الرابطة الفرنسية التي كتبت عبر الصفحة الرسمية لها على تويتر، عقب المباراة “هشام بوداوي يواصل الإبداع في الدوري الفرنسي”.

وأضاف عن إبن مدينة بشار “ثعلب الصحراء صنع هدف تقدم نيس في الشوط الأول أمام رين”.

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