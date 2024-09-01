بالفيديو.. بوداوي هدافا في مواجهة أنجي

نجح الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأحد، في هز الشباك، خلال مباراة ناديه نيس الفرنسي، ومضيفهم أنجي.

وشارك بوداوي، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه نيس، في المواجهة التي جمعتهم بفريق أنجي، لحساب الجولة الثالثة من الليغ1.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول لهذه المباراة، بتسجيله الهدف الثاني لناديه نيس.