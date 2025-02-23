بالفيديو.. بوداوي هداف مع نيس في مواجهة مونبوليي

تألق الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأحد، رفقة ناديه نيس، في المباراة التي جمعتهم بالضيف نادي مونبوليي، لحساب الليغ1.

وشارك بوداوي أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه نيس، في هذه المباراة اليت تدخل ضمن الجولة الـ23 من الليغ1.

وبرز ابن مدينة بشار، بقوة في الدقيقة الـ64 من عمر هذه المباراة، أين تمكن من هز الشباك، باضفاة الهدف الثاني لناديه نيس.