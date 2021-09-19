بالفيديو..بوداوي وأندي “بوزلوف” هدّافان في ديربي “الريفيرا”

واصل الثنائي الدولي الجزائري، أندي دولور وهشام بوداوي تألقهما مع ناديهما نيس، بمناسبة داربي “الريفيرا” الفرنسية أمام الجار موناكو، مُتمكنين من التسجيل بطريقة جميلة.

وكان “بوزلوف” أول من لفت الأنظار، وهو الذي دخل بديلا لزميله الدانماركي كاسبر دولبيرغ المُصاب، حيث تمكن من هز الشباك برأسية مُحكمة بعد عرضية من أمين غويري.

ليظهر بعدها إبن بشار، ويُسجل لثاني مرة منذ بداية الموسم، عندما وضع الكُرة في الزاوية بعيدا عن حارس المُنافس بكل ثقة في النفس، مؤكدا على مُستواه المميز منذ بداية الليغ 1.

يُذكر بأن قمة “لاكوت دازور” إنتهت بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.