بالفيديو.. “بوداوي” و”أوناس” يُبدعان في شوارع المدينة الأجمل في العالم

الرياضة
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بالفيديو.. “بوداوي” و”أوناس” يُبدعان في شوارع المدينة الأجمل في العالم صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

قدم فريق “نيس” الفرنسي مُستقدميه الجدد خلال الميركاتو الصيفي المنقضي بطريقة فريدة من نوعها.

ونشر حساب “نيس” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة فيديو تقديم السداسي الجديد من بينهم هشام بوداوي وآدم أوناس.

وعنون الحساب الفيديو بعبارة:”عندما يتجول السداسي المستقدم خلال الميركاتو الصيفي في شوارع المدينة الأجمل في العالم”.

وقام ثنائي الخضر بتقديم مهاراتهم وفنياتهم في الطرقات والأرصفة تحت أنظار سكان مدينة نيس.


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