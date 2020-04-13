بالفيديو… بوداوي يبرز فنياته خلال الحجر الصحي

الرياضة
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بالفيديو… بوداوي يبرز فنياته خلال الحجر الصحي
بقلم كريم.تيغرمت

أبرز الدولي الجزائري هشام بوداوي، لاعب نيس الفرنسي، بعض من مهاراته الفنية، خلال الفترة الحالية من الحجر الصحي.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لهشام بوداوي، أين أظهر قدرته العالية في مداعبة والتحكم بالكرة.

وقام خريج مدرسة بارادو، خلال هذا الفيديو، بالجري بالكرة مسافة معينة، والتحم فيها بعقب القدمين، دون النظر إليها.

وشهد هذا الفيديو الخاص بهشام بوداوي، تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أبدو إعجابهم بفنيات الموهبة الجزائرية.


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