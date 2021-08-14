بالفيديو.. بوداوي يبصم على أول أهدافه في الموسم الجديد

نجح الدولي الجزائري هشام بوداوي في افتتاح عداده التهديفي، اليوم السبت، بمناسبة المباراة التي جمعتهم بنادي ليل.

وشارك بوداوي، لأول مرة هذا الموسم، ضمن التشكيلة الأساسية لنادي نيس، في مباراة الجولة الثانية من الليغ1، أمام نادي ليل.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقائق الأولى من عمر هذا اللقاء، أين نجح في تسجيل الهدف الثاني لنيس، عن طريق تسديدة صاروخية.

يذكر أن يوسف عطال، شارك هو الآخر أساسيا في هذه المواجهة، التي تدخل ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.