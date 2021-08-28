بالفيديو.. بوداوي يبصم على تمريرة حاسمة في مواجهة بوردو

قدم الدولي الجزائري هشام بوداوي تمريرة حاسمة، اليوم السبت، في المواجهة التي جمعت فريقه نيس، بنادي بودو، ضمن الليغ1 الفرنسية.

ودخل بوداوي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيس في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وبرز الدولي الجزائري، منذ الدقائق الأولى لهذه المباراة، أين نجح في الدقيقة السابعة من تقديم تمريرة حاسمة لزميله كلويفرت، الذي سجل الهدف الأول في اللقاء.

يذكر أن الدولي الجزائري الآخر، يوسف عطال، يغيب عن هذه المباراة، بسب معاناته من إصابة.