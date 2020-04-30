بالفيديو.. بوداوي يبهر بلياقته البدنية وفنياته في الحجر المنزلي

يواصل الدولي الجزائري هشام بوداوي، تدريباته المنزلية بكل جدية، خلال فترة الحجر المنزلي، ما مكنه من المحافظة على لياقته البدنية العالية.

وكشفت صحيفة ” Nice-Matin” الفرنسية، أن هشام بوداوي، يحقق آداء مذهلا على جهاز المشي، خلال تدريباته المنزلية.

وأوضح ذات المصدر، أن إبن المنيعة، تجاوز سرعة 20كلم/ ساعة، على جهاز المشي، ويسير بسرعة تصل إلى 8 كلم في 25 دقيقة.

وتؤكد هذه الأرقام، الجاهزية البدنية الكبيرة التي يتواجد عليها لاعب الخضر، بفضل جديته في التدريبات، رغم الحجر المنزلي.

ومن جهة أخرى، أبرز هشام بوداوي، فنياته العالية أيضا، عبر مقطع فيديو على “انستغرام”، أين قام بحركة فنية رائعة.