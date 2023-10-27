بالفيديو.. بوداوي يتألق ويسجل ويقود نيس لفوز جديد في الليغ 1

قاد الدولي الجزائري هشام بوداوي فريقه نيس لتحقيق فوز مثير أمام مستضيفه نادي كليرمون فوت في المباراة التي اندرجت ضمن الجولة 10 من الليغ 1.

وسجل هشام بوداوي الهدف الوحيد في المباراة خلال الدقيقة 74 من عمر اللقاء، بعد مشاركته الأساسية ولعب كامل أطوار المباراة.

وتألق خريج أكاديمية بارادو بشكل ملفت للإنتباه، أينما قدم ما عليه بالإضافة إلى تحصله على ضربة جزاء، و فشل زميله في الفريق من تسجيلها.

كما لم يشارك بوعناني و بقي حبيس مقاعد البدلاء.

من الجانب المقابل، في نادي كليرمون فوت، شارك الدولي الجزائري مهدي زفان بديلا بداية من الدقيقة 82.

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