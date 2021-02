بالفيديو.. بوداوي يتحصل على ركلة جزاء بطريقة رائعة ضد رين

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال27 من الدوري الفرنسي انتهى بفوز زملاء بوداوي بثنائية لهدف وحيد.

بوداوي كان وراء الهدف الأول عندما جلب ركلة جزاء نفذها الفرانكو-جزائري آمين غويري بطريقة مُحكمة في الدقيقة ال19.

خريج مدرسة أتلتيك بارادو غادر الميدان في الدقيقة ال67 بينما تواصل غياب يوسف عطال.

Oooooh Algeria midfielder Hicham Boudaoui wins a penalty for Nice, which is converted to give them a 1-0 lead ! #TeamDZ pic.twitter.com/CXH0EWmfc2

— 🇩🇿⚽️ دزاير فوت (@AlgeriaFootVid) February 26, 2021