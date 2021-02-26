بالفيديو.. بوداوي يتحصل على ركلة جزاء بطريقة رائعة ضد رين

تحصل سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري هشام بوداوي على ركلة جزاء بطريقة رائعة في لقاء فريقه نيس ضد المُضيف رين.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال27 من الدوري الفرنسي انتهى بفوز زملاء بوداوي بثنائية لهدف وحيد.

بوداوي كان وراء الهدف الأول عندما جلب ركلة جزاء نفذها الفرانكو-جزائري آمين غويري بطريقة مُحكمة في الدقيقة ال19.

خريج مدرسة أتلتيك بارادو غادر الميدان في الدقيقة ال67 بينما تواصل غياب يوسف عطال.