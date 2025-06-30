بالفيديو.. بوداوي يخوض تحضيرات شاقة استعدادا للموسم الجديد

يخوض الدولي الجزائري هشام بوداوي، في الفترة الحالية، تحضيرات شاقة على انفراد، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

ونشر بوداوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، مقطع فيديو، للتحضيرات التي يجريها حاليا.

وظهر خريج مدرسة بارادو، في الفيديو، وهو يركز في عمله، على الجانب البدني، لضمان أفضل جاهزية مع انطلاق التحضيرات الصيفية لفريقه.