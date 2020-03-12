بالفيديو.. “بوداوي” يروي تفاصيل مثيرة عن عائلته

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “هشام بوداوي” عن تفاصيل مُثيرة تخص طفولته وكذا عائلته الكبيرة القاطنة ببشار.

لاعب الخضر قال في حوار مُطول خص به القناة الرسمية لنيس:”ولدت في بشار، كبرت وترعرعت في حي شعبي بولايتي ،لدي خمسة إخوة ذكور و3 إناث”.

“أنا الأصغر في إخوتي لذلك أُلقب بالشوشو في المنزل، تعلقت بكرة القدم منذ طفولتي وحتى قبل أن أبدأ المشي كنت ألعب بالكرة في المنزل”.

“إخوتي كلهم مارسوا كرة القدم، كان لدي آخ لعب في القسم الأول والقسم الثاني لكن الإصابة أوقفت مسيرته وتحول إلى التدريب في الحي الآن”.