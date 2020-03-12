عاجل

بالفيديو.. “بوداوي” يروي تفاصيل مثيرة عن عائلته

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. “بوداوي” يروي تفاصيل مثيرة عن عائلته صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “هشام بوداوي” عن تفاصيل مُثيرة تخص طفولته وكذا عائلته الكبيرة القاطنة ببشار.

لاعب الخضر قال في حوار مُطول خص به القناة الرسمية لنيس:”ولدت في بشار، كبرت وترعرعت في حي شعبي بولايتي ،لدي خمسة إخوة ذكور و3 إناث”.

“أنا الأصغر في إخوتي لذلك أُلقب بالشوشو في المنزل، تعلقت بكرة القدم منذ طفولتي وحتى قبل أن أبدأ المشي كنت ألعب بالكرة في المنزل”.

“إخوتي كلهم مارسوا كرة القدم، كان لدي آخ لعب في القسم  الأول والقسم الثاني لكن الإصابة أوقفت مسيرته وتحول إلى التدريب في الحي الآن”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=788891

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com