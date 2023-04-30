بالفيديو.. بوداوي يسّجل أول أهدافه في الليغ1

بصم اليوم الأحد، الدولي الجزائري، هشام بوداوي، على أول أهدافه في الموسم الجاري، من الليغ1 الفرنسية.

وأهدى بوداوي، الذي يشارك أساسيا ناديه نيس الفرنسي، التقدم بهدف مبكر عند الدقيقة الثانية. من مباراته التي تجمعه حاليا بالمضيف تروا، ضمن فعاليات الجولة الـ 33.

ويعد هذا الهدف، الأول لخريج مدرسة أتليتيك بارادو، هذا الموسم مقابل تمريرة حاسمة واحدة خلال 22 مشاركة في الليغ1.